Как стало известно, «Первый канал» не был уведомлен о том, что Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой ждут ребенка и что Малахов хотел взять декретный отпуск. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Осведомленные источники рассказали, что пара долго не могла завести ребенка и никто из коллег ведущего не был в курсе скорого появления малыша.

В настоящее время Андрей Малахов с супругой уехал в Италию. Ранее СМИ сообщили, что телеведущий написал заявление об увольнении, так как руководство канала отказало ему в декретном отпуске. Также сообщалось, что ведущий может уйти работать на ВГТРК. Однако руководство «Первого канала» отказалось комментировать данную информацию.

Сам Малахов пока также никак не комментирует слухи о своем уходе и причины такого решения.