Энергетики снова ввели графики временного отключения света в Крыму
Графики временного отключения электроэнергии введены на Крымском полуострове.
Об этом заявили в понедельник, 7 августа в Минэнерго России.
«Отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления: по «Крымэнерго» — 56 МВт; по «Севастопольэнерго» — 14 МВт», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Это связано с тем, что объемы потребления электрической энергии достигли предела из-за использования кондиционеров и вентиляторов.
По этой причине та же «Крымэнерго» призвала жителей полуострова и туристов по возможности сокращать потребление света в вечерние часы.