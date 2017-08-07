Немецкий телеканал RTL отказал украинскому послу в Германии, который требовал выгнать фронтмена группы Scooter Эйч Пи Бакстера из жюри одного из телешоу.

Посол Украины Андрей Мельник ранее призвал организаторов шоу «Германия ищет суперзвезду» на RTL исключить Эйч Пи Бакстера из состава жюри за его выступление в Крыму без разрешения Киева.

«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы не комментируем это», — говорится в ответе руководства телеканала.

Немецкая группа Scooter 4 августа выступила в Крыму на фестивале «Золотая Балка», после чего Украина возбудила уголовное дело в отношении коллектива. Музыкантам грозит до восьми лет лишения свободы за «незаконное пересечение границы». Помимо этого, группу включили в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец», на котором публикуются личные данные артистов, журналистов и общественных деятелей, не согласных с политикой Киева.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение республики к России. Тем не менее Украина до сих пор считает Крым своей территорией.