Администрация президента США Дональда Трампа некомпетентна.

Об этом заявил сторонник президента миллиардер Питер Тиль, являющийся основателем платежной системы PayPal.

«Я сказал, что президенту Трампу придется столкнуться с необычайно сложной задачей. Сейчас понятно, что сопротивление изменениям в Вашингтоне еще более сильное, чем я ожидал», — цитирует его «Интерфакс».

При этом он добавил, что поддерживает президента Трампа в желании достичь изменений, которые необходимы.

Ранее Тиль поддерживал Трампа публично и участвовал в переходной команде президента.