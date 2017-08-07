Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши Яну Пекло из-за намерений польских властей разместить изображение военного мемориала, расположенного во Львове, на страницах нового паспорта. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«Вызванному в МИД послу Польши на Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений МВД и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львове», — говорится в комментарии МИД.

В министерстве отметили, что Украина рассматривает подобные намерения Польши как недружественный шаг.

«Это негативно скажется на развитии стратегического украинско-польского партнерства», — добавили в ведомстве.

Также МИД заявил, что Польша должна воздержаться от «политизации исторических фактов», которые могут испортить отношения двух стран.

Ранее стало известно, что к столетию своей независимости Польша намерена выпустить новый дизайн паспорта.

На его страницах будут размещено изображение Мемориала орлят во Львове, посвященного участникам боев против войск Западно-Украинской Народной Республики (1918–1919 годы) и против большевиков (1920 год).