Роспотребнадзор отправил официальный запрос в Минздрав Турции с целью проверить сообщения о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией Коксаки на курортах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

«Роспотребнадзором на прошлой неделе направлен официальный запрос в органы здравоохранения Турецкой Республики о количестве случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Однако в настоящий момент власти Турции не предоставили никакой информации об эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее распространилась информация о многочисленных случаях заболевания вирусом Коксаки среди отдыхающих на турецких курортах. Однако российское Генконсульство в Анталье опровергло эти данные о распространении заболевания.

«Когда нам поступают обращения по таким случаям, мы направляем запросы в отель, туристическую компанию и страховую. Оттуда нам докладывают о том, что в данной ситуации не имеется характера эпидемии, это единичные случаи», — передает ТАСС слова представителя генконсульства.

Энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Энтеровирусы способны поражать многие и ткани и органы человека.

В качестве профилактики Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом.