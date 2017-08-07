За последнюю неделю 77 жителей Тульской области обратились в медучреждения из-за укусов клещей. Как сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на пресс-службу тульского Роспотребнадзора, с начала мая по сегодняшний день пострадали 1981 человек, из них 683 – дети.

Чаще всего клещи попадают на кожу людей на территории парков, приусадебных участков и в лесополосах. Власти области в этом году обработали антиклещевыми препаратами 820 га территорий Тульской области, что на 18% больше, чем в 2016 году.

Клещевой энцефалит развивается через 1,5–3 недели после укуса. Вирус поражает серое вещество головного мозга, двигательные нейроны спинного мозга и периферические нервы. Осложнения при заболевании в основном представлены вялыми параличами рук.