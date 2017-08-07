«Нафтогаз»: Киев гарантирует транспортировку российского газа в ЕС
Киев гарантирует транспортировку российского газа в Евросоюз, украинская газотранспортная система работает в бесперебойном режиме.
Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«С нашей точки зрения, нет никаких оснований переживать относительно надежности работы украинской ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит», — цитирует его «РИА Новости».
Свои сомнения в способности ГТС обеспечить транзит выразил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Поводом для опасений стало увеличение заявки на транзит «Газпромом» газа в Евросоюз.