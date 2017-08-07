Глава информационного управления министерства внутренней безопасности (МВБ) США Ричард Старополи ушел в отставку после трех месяцев работы.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в ведомстве.

Причина ухода неизвестна, но отмечается, что он произошел на фоне отставки директора администрации президента США по коммуникациям Энтони Скарамуччи, сообщает ТАСС.

При этом сообщается, что для более эффективного расхода средств Старополи предложил реорганизовать отдел по информационной безопасности.