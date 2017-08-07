Населенные пункты с населением более 250 человек на территории Брянской области оснащены точками доступа к бесплатному беспроводному интернету. В проект уже включены 59 сел и деревень.

Установка стала возможна после соглашения с ПАО «Ростелеком» о совместной реализации инвестиционных планов. Средства поступают из федерального бюджета. Как передает NASHBRYANSK.RU, в итоге Wi-Fi должен появиться в 317 населенных пунктах региона, где живут от 250 до 500 человек. Точки доступа будут коллективными.

С 1 августа интернет по этому проекту стал бесплатным. Наибольшее число устройств функционирует в Мглинском, Жуковском и Клетнянском районах.