Проект «Стрелки» для помощи заблудившимся в лесах людям начался в Ярославской области. Поисково-спасательный отряда «Партизан» поставит указатели, где чаще всего теряются граждане.

Идея пришла из Петербурга. На стрелках желтого цвета отметят направление и расстояние до ближайшего населенного пункта или ориентира. Таким образом каждый сможет самостоятельно выбраться из леса, пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

Обо расположении всех указателей будут знать спасательные службы области. Будут изготовлены карты, благодаря которым можно будет помочь заблудившемуся по телефону. Для тех, кто получил травму в лесу и не может идти, также предусмотрена помощь. Под стрелкой будет информация, куда звонить и что делать в таком случае.