Здание перинатального центра в столице Ульяновской области построено на 65%. Сроки открытия переносились уже несколько раз, теперь оно намечено на декабрь. Для этого необходимо дополнительно привлечь около 100 рабочих. Объект на улице Радищева осмотрели активисты регионального отделения «Общероссийского народного фронта».

Учреждение на 150 мест начали возводить в 2014 году. Здесь планируют в том числе выхаживать детей после сложных родов, а также недоношенных малышей.

По данным генподрядчика, завершен монтаж инженерных коммуникаций, на 95% готовы внутренние инженерные системы, сейчас ведутся отделочные работы. Как передает 1ul.ru, есть отставание по фасадным работам. Готовность центра оценивается на 65%. ОНФ взял строительство медицинского учреждения под контроль.