Туристы сообщают о массовых заболеваниях россиян вирусом Коксаки
Среди российских туристов наблюдаются массовые случаи заражения вирусом Коксаки. Об этом «Известиям» сообщила российская туристка Алина Новикова.
Новикова, которая сама стала пациенткой турецкой больницы Ozel Kemer Yasam Hastanesi с симптомами заражения вирусом Коксаки, рассказала о десятках заболевших россиян, которых она видела в течение всего лишь двух дней.
«За период с 30 июля до утра 31 июля в больницу, в которую я попала, было принято 60 туристов с похожими симптомами — боли в желудке, тошнота (в некоторых случаях рвота с кровью), понос. Известно, что среди пострадавших, обратившихся в эту больницу за данный период, есть представители таких сетей отелей, как Botanik, Larisa, Rose», — сообщила туристка, постоялица отеля Botanik Magic Dream.
По ее словам, «болезнь протекает очень тяжело»: «кажется, что заболел просто, насморк, горло, чихание, а потом повышается температура и не спадает, начинается рвота, диарея, боли в желудке, и не проходит».
Между тем, по словам Новиковой, в больнице отказываются ставить для туристов диагноз пищевого отравления, предпочитая делать заключение «гастрит» или «тошнота с болями в желудке неизвестного происхождения».
Туристка сообщила, что отправила письма о далеко не единичных случаях заболевания вирусом Коксами в консульства РФ в Анталье и Анкаре. Между тем ранее в понедельник Генконсульство РФ в Анталье опровергло в информацию о начале эпидемии энтеровирусной инфекции Коксаки в Турции.
«Когда нам поступают обращения по таким случаям, мы направляем запросы в отель, туристическую компанию и страховую. Оттуда нам докладывают о том, что в данной ситуации не имеется характера эпидемии, это единичные случаи», — сообщали ТАСС в Генконсульстве.