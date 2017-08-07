Среди российских туристов наблюдаются массовые случаи заражения вирусом Коксаки. Об этом «Известиям» сообщила российская туристка Алина Новикова.

Новикова, которая сама стала пациенткой турецкой больницы Ozel Kemer Yasam Hastanesi с симптомами заражения вирусом Коксаки, рассказала о десятках заболевших россиян, которых она видела в течение всего лишь двух дней.

«За период с 30 июля до утра 31 июля в больницу, в которую я попала, было принято 60 туристов с похожими симптомами — боли в желудке, тошнота (в некоторых случаях рвота с кровью), понос. Известно, что среди пострадавших, обратившихся в эту больницу за данный период, есть представители таких сетей отелей, как Botanik, Larisa, Rose», — сообщила туристка, постоялица отеля Botanik Magic Dream.

По ее словам, «болезнь протекает очень тяжело»: «кажется, что заболел просто, насморк, горло, чихание, а потом повышается температура и не спадает, начинается рвота, диарея, боли в желудке, и не проходит».

Между тем, по словам Новиковой, в больнице отказываются ставить для туристов диагноз пищевого отравления, предпочитая делать заключение «гастрит» или «тошнота с болями в желудке неизвестного происхождения».

Туристка сообщила, что отправила письма о далеко не единичных случаях заболевания вирусом Коксами в консульства РФ в Анталье и Анкаре. Между тем ранее в понедельник Генконсульство РФ в Анталье опровергло в информацию о начале эпидемии энтеровирусной инфекции Коксаки в Турции.

«Когда нам поступают обращения по таким случаям, мы направляем запросы в отель, туристическую компанию и страховую. Оттуда нам докладывают о том, что в данной ситуации не имеется характера эпидемии, это единичные случаи», — сообщали ТАСС в Генконсульстве.