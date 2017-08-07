Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверит 14 поставщиков мебели на предмет сговора на торгах на сумму 1 млрд рублей.

Об этом заявили на официальном портале ведомства.

«Московское УФАС России приступило к проведению проверочных мероприятий по признакам картельного сговора при участии в торгах в отношении (ряда фабрик) », — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что все компании в 2017 году принимали участие в 19 конкурсах организованных службой департамента здравоохранения столицы на поставку мебели в медицинские госучреждения.