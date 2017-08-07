Следственный комитет (СК) РФ начал проверку по факту истощения годовалого ребенка в семье вегетарианцев в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном СК.

«Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о поступлении малолетнего ребенка в больницу с истощением. По предварительным данным проверки, годовалую девочку привезли в одну из екатеринбургских больниц с истощением, отеками тела и слабостью», — говорится в сообщении СК.

В настоящий момент ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следователи выясняют, что могло послужить ухудшением здоровья ребенка. Также проводится проверка условий жизни семьи девочки.

Как сообщалось ранее родители девочки — вегетарианцы, это могло сказаться на питании и здоровье ребенка.