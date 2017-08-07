Станцию «Арбатская» Филевской линии Московского метрополитена могут переименовать в «Гоголевскую». Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании «МаксимаТелеком» — оператора Wi-Fi в столичной подземке.

Москвичам предстоит решить, стоит ли давать новое название одной из центральных станций метро. Голосование открылось на портале бесплатного Wi-Fi в понедельник и продлится до 20 августа, пишет сайт «Комсомольской правды».

Инициатором переименования «Арбатской» на голубой линии выступил активист Павел Гнилорыбов, считающий, что новое название поможет избежать путаницы между станциями с двумя одинаковыми названиями, одна из которых расположена на Арбатско-Покровской линии, а другая — на Филевской.

Выбор нового названия для станции «Арбатская» не случаен: писатель Николай Гоголь провел на Арбате последние годы своей жизни. Рядом также находятся мемориальный музей «Дом Гоголя» и Гоголевский бульвар.