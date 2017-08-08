17 лет назад в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве прогремел взрыв. Теракт унес жизни 13 человек, более 50 человек получили ранения. На фото: Пушкинская площадь после взрыва
Фото: Министерство обороны Российской Федерации/mil.ru
В ночь на 8 августа 1941 года советская авиация совершила первый налет на Берлин в ходе Великой Отечественной войны. Удары по немецкой столице стали ответом на бомбардировку Москвы, которая была произведена 22 июля. На фото: подготовка бомбардировщика к боевому вылету
Фото: РИА Новости/Семен Раскин
8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. В конце июля была принята Потсдамская декларация с требованием безоговорочной капитуляции Японии. В случае отклонения от условий, упомянутых в договоре, ей пригрозили полным разгромом. На фото: советские войска ведут боевые действия в первый день войны с Японией
Фото: Getty Images/Evening Standard
8 августа 1963 года в графстве Бакингемшир было совершено ограбление почтового поезда. Нападение организовала банда из 15 человек, которой удалось похить в общей сложности 120 мешков с деньгами. На фото: следователи во время работы на месте преступления
Фото: Global Look Press/Stephan Persch
80 лет назад родился Дастин Хоффман. Актер снялся более чем в 70 фильмах и завоевал две премии «Оскар». Первую золотую статуэтку он получил в 1980 году за роль в фильме «Крамер против Крамера», а второй награды удостоился в 1989-м за работу в драме «Человек дождя»
Фото: Global Look Press/Robert Seitz
8 августа отмечается Международный день альпинизма. В этот день в 1786 году Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан. На фото: альпинист на одной из альпийских вершин в Восточной Швейцарии
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