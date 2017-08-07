Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прилетел из США в Польшу. Политик предъявил украинский паспорт перед посадкой на самолет, рассказал он на встрече со своими сторонниками в Варшаве в понедельник.

Саакашвили опубликовал видео, на котором он демонстрирует паспорт Украины, на своем канале в YouTube.

В то же время власти Грузии направили в прокуратуру Польши запрос о местонахождении экс-президента страны, пишет местное агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря надзорного ведомства Лукаша Лапчиньского.

Пограничная служба и прокуратура примут все меры, чтобы выяснить, останется ли Михаил Саакашвили на территории Польши, уточнил Лапчиньский.

В Грузии Саакашвили, являющемуся фигурантом нескольких уголовных дел грозит до 11 лет лишения свободы, сообщат телеканал «360».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства страны в связи с тем, что он предоставил ложную информацию при оформлении.