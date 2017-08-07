Российский олигарх Роман Абрамович и галерист Дарья Жукова объявили о разводе после десяти лет совместной жизни. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Рagesix.

«После десяти лет совместной жизни мы приняли трудное решение разойтись», — говорится в заявлении.

Абрамович и Жукова добавили, что собираются сохранить дружеские отношения после развода, а также намерены продвигать совместные проекты.

Пара подчеркнула, что их расставание не повлияет на воспитание детей.

Жукова и Абрамович познакомились в 2005 году.