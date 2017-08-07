Подозреваемого в распространении вируса-вымогателя Petya задержали в Днепропетровской области. Об этом сообщает сайт национальной полиции Черниговской области.

Правоохранители установили, что 51-летний подозреваемый проживет в Днепропетровской области в городе Никополе. Инструкцию по распространению вируса-вымогателя он опубликовал на ряде популярных хостингов и файлообменников, сообщает телеканал «Звезда». Отмечается, что после масштабной хакерской атаки вируса Petya по ссылка подозреваемого его скачали больше 400 раз. Киберполиция полагает, что вирус специально был скачан несколькими компаниями с целью скрыть от государства информацию о своей преступной деятельности.