Безалкогольное пиво можно назвать солодовым напитком для фитнеса и выпускать под новыми брендами.

С таким предложением выступиk руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире телепрограммы.

«Если производители пива не соглашаются с тем, что реклама безалкогольного пива есть такая уловка, почему бы им не запустить новые бренды? Я даже название готов предложить: «Солодовый напиток для фитнеса «Парус», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что производители пива намеренно выпускают спиртосодержащую и безалкогольную продукцию под одинаковыми брендами. Это делается для того, чтобы можно было рекламировать безалкогольные сорта одного бренда по телевидению.

Легойда считает, что безалкогольное пиво должно называться иначе и выпускаться под сугубо безалкогольными брендами.