В честь 105-летия Воздушно-космических сил (ВКС) России руководство Минобороны проведет грандиозный воздушный фестиваль. Примечательно, что мероприятие пройдет дважды. Первый раз в День ВКС — 12 августа. Второй раз фестиваль будет организован в рамках форума-выставки «Армия-2017». Она пройдет с 22 по 27 августа в парке «Патриот».

По мнению экспертов, воздушный фестиваль — это не просто авиационное шоу. Это мероприятие призвано продемонстрировать возможности Воздушно-космических сил не только простым российским гражданам, но и потенциальным зарубежным покупателям отечественной авиационной техники.

По данным «Известий», в планах Воздушно-космических сил было проведение воздушного парада. Но позже в части и подразделения, чья авиатехника должна принять участие в праздновании юбилея, была направлена телеграмма, где слово «парад» было заменено на «фестиваль».

В торжественном мероприятии примут участие 105 летательных аппаратов. Помимо новейших истребителей Т-50, Су-35 и Су-30, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34, в небо поднимутся самолеты-ветераны Ил-2, По-2 и военно-транспортный С-47. Также в фестивале будет задействован легендарный учебно-тренировочный самолет УТ-2, который в свое время пилотировал Валерий Чкалов.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе Воздушно-космических сил России, в настоящее время все участники воздушного фестиваля ведут интенсивные тренировки. Правда, пока точное место проведения праздника, который состоится 12 августа, не определено.

По данным «Известий» в настоящее время рассматривается три варианта: аэродром Кубинка, Поклонная гора, а также Алабино. На «Кубе» (так на военном сленге называется аэродром Кубинка) формируется воздушный кластер парка «Патриот». Поэтому он наиболее удобен для проведения столь масштабного мероприятия. Но 12 августа на полигоне Алабино состоится не менее масштабное событие — финал танкового биатлона и завершение Армейских международных игр.

— Воздушный парад в день Военно-воздушных сил — это старая традиция, — рассказал «Известиям» военный эксперт Антон Лавров. — В рамках воздушных парадов проходила демонстрация современной воздушной техники и ее возможностей. Поэтому даже во времена СССР воздушные парады посещали представители стран, которые были заинтересованы в закупках советских самолетов и вертолетов. Поэтому нынешний воздушный фестиваль — это логичное дополнение к программе «Армии-2017».

В воздушном фестивале примут участие как строевые летчики, так и опытные пилоты-испытатели из центров боевой подготовки и переучивания летного состава. Традиционный пилотаж покажут экипажи пилотажных групп «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России» а также вертолетчики группы «Беркуты».

Помимо новейших Су-30, Су-34 и Су-35, в небе можно будет увидеть и достаточно редкие машины. В частности, пилоты 10-й Авиационной дивизии особого назначения пролетят на двух самолетах Ан-148 и Ил-18. Примут участие в фестивале и четырехмоторные летающие транспорты Ан-12, и самолеты-гиганты Ан-124. Завершится мероприятие пролетом нескольких штурмовиков Су-25, принадлежащих 4-му Центру боевого применения. На машины установлены генераторы дыма, с помощью которых в небе будет нарисован российский флаг.

Историческую часть воздушного фестиваля представят штурмовик Ил-2, ночной бомбардировщик По-2. Также в мероприятии примут участие американский C-47 и учебный самолет Валерия Чкалова УТ-2. Эти машины принадлежат компании «Русское авиационное общество».

В 2015 году два C-47 1942 и 1943 годов выпуска совершили исторический перелет по легендарной трассе Аляска–Сибирь, по которой в годы Второй мировой войны из США в СССР поставлялись авиационная техника и стратегические материалы. Пролетев из Флориды через всю Америку машины пересекли Берингов пролив и через Сибирь долетели до аэрокосмического салона МАКС в подмосковном Жуковском. Общая длина маршрута составила 16 тыс. км. Как и тогда, за штурвалом одного из С-47 будет сидеть бывший главком ВВС Герой России Петр Дейнекин.

День Военно-воздушных сил был учрежден Указом президента России в 2006 году. Самым масштабным его празднованием стало 100-летие ВВС России. В торжествах приняла участие авиационная техника не только России, но и других стран, в том числе Великобритании и Франции. В 2015 году после создания Воздушно-космических сил России название памятного дня было заменено на «День Воздушно-космических сил».