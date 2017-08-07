5 и 6 августа в России потушили 127 из 139 лесных пожаров, большая их часть возникла из-за гроз и пришлась на территорию Иркутской области (38 пожаров), Республики Бурятия (37 пожаров) и Красноярского края (30 пожаров), сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

Площадь территории, на которой специалисты смогли ликвидировать пожар, составила более 52 тыс. га.

«В выходные дни на тушении пожаров работало до 3,7 тыс. человек, более 530 единиц техники и до 39 воздушных судов. По ситуации на начало текущих суток в России действовало 146 лесных пожаров на площади более 104 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению», — отметили в «Авиалесоохране».

По данным учреждения, большинство из них бушует в Якутии — 33 пожара общей площадью более 72,5 тыс. га, Красноярском крае — 41 пожар площадью около 16 тыс. га, а также в Иркутской области — 27 пожаров площадью более 14,5 тыс. га.

Еще 95 лесных пожаров охватывают удаленные территории площадью более 566 тыс. га в Якутии, Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО и других регионах, они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, поэтому их не тушат, но продолжают следить за огнем, сообщили в «Авиалесоохране».