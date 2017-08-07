Двум специализированным детско-юношеским школам олимпийского резерва и организации, где осуществляется подготовка спортивного резерва для сборных команд страны, будет оказана финансовая поддержка.

Как сообщает «Тамбовский курьер», в текущем году на содержание спортивных объектов направят более 40 млн рублей. Средства на эти цели направят в рамках реализации программ «Доступная среда на 2011–2020 годы» и «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы» из федерального и регионального бюджетов.

Курировать реализацию проекта будут представители управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.