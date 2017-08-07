В Астрахани к 300-летнему юбилею губернии появился новый туристический маршрут — «Бесценное наследие веков». В течение пяти дней туристы увидят культурно-исторический комплекс «Сарай-Бату», Чуркинский монастырь, церковь Николая Чудотворца, храм Казанской иконы Божией Матери в Ильинке и многое другое.

В список развлечений входит посещение фермы по разведению осетровых пород рыб и «царский» обед. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Прикаспийский регион планирует стать одним из центров круизного туризма в стране после того, как будет серьезно модернизирована его портовая система. Для стимулирования этой отрасли собираются построить пассажирские речные вокзалы и причалы в Астрахани и Махачкале. Кроме того, будет проработан вопрос об упрощении визового режима для граждан Ирана.