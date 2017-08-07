Липецк включен в федеральную программу финансирования мостов. По словам градоначальника Сергея Иванова, региональный центр получил 600 млн рублей на ремонт Петровского моста, который планируется завершить в 2018 году.

Большая часть средств поступит из федеральный казны этой осенью. Это главный путепровод города, отмечает GOROD48.

Мэр призвал чиновников активнее осваивать 100 млн рублей, выделенных на объекты дорожной инфраструктуры. На следующей неделе начнут благоустраивать Плехановский спуск, Театральную площадь, улицы Бескрайнюю и Фрунзе. Иванов также напомнил руководству управления капремонта администрации города о планах по ремонту дворов на 2018 год на сумму 150 млн рублей.