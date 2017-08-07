Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Жукова 39-ую отдельную железнодорожную бригаду, строившую железную дорогу в обход Украины. Об этом сообщается в заявлении Министерства обороны.

Военнослужащие строили участок железнодорожных путей на участке Журавка-Миллерово в Воронежской и Ростовской областях, который позволил соединить российские регионы в обход Украины.

«Несомненно, в славную летопись бригады войдет строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка — Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении страны», — сказал Шойгу.

Министр обороны поздравил личный состав бригады с вручением ордена Жукова и профессиональным праздником —Днем железнодорожных войск (ЖДВ), который отмечается 6 августа.

Также 7 августа стало известно, что нова железная дорога в обход Украины введена в эксплуатацию.

«Рабочее движение на участке Журавка–Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины», — рассказали в РЖД.

Решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных регионов РФ на юг страны было принято в 2015 году.