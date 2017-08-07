Коляска с ребенком выпала во время торможения автобуса в Красноярске. В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, родители малолетнего пассажира находились на пассажирских сиденьях, при этом коляску они «практически не держали».

В связи с произошедшим сотрудники правоохранительных органов рекомендуют родителям вести себя в общественном транспорте более осмотрительно, а также просят не оставлять коляски с детьми без присмотра, передает издание «Наш Красноярский край».