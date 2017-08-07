Ростехнадзор планирует провести в сентябре масштабную проверку компании «Алроса», в том числе четырех ее рудников. Об этом заявил глава ведомства Алексей Алешин, пишут «РИА Новости».

«В период с 4 по 29 сентября 2017 года Ростехнадзор проведет масштабную проверку АК ПАО «Алроса». Специалисты обследуют пять опасных производственных объектов, четыре из которых — чрезвычайно высокого класса опасности», — сказал он.

RIAN_03165850 Рудник «Мир» группы компаний «Алроса» в Якутии Фото: РИА Новости RIAN_03165873 Сотрудники военизированной горноспасательной части у рудника «Мир» Фото: РИА Новости TASS_22504026_1 Алмазный карьер группы компаний «Алроса» «Мир», где произошел прорыв воды Фото: ТАСС/Михаил Почуев TASS_22497688 Сотрудники МЧС в штаб-квартире АК «Алроса» во время заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий подтопления Фото: ТАСС/Михаил Почуев TASS_22497799 Сотрудники МЧС во время спасательной операции Фото: ТАСС/Михаил Почуев TASS_22497721 Монитор камеры видеонаблюдения за шахтой Фото: ТАСС/Михаил Почуев TASS_22497952 Спасатели во время ликвидации последствий подтопления Фото: ТАСС/Михаил Почуев RIAN_03165876 Горнорабочие рудника «Мир» выходят из подъемника во время эвакуации на поверхность Фото: РИА Новости

В список объектов вошли рудники «Мир» и «Интернациональный» Мирнинского ГОКа, рудник «Удачный» и склад взрывчатых материалов Удачнинского ГОКа, а также рудник «Айхал» Айхальского ГОКа.

Напомним, 4 августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды. В тот момент в шахте находился 151 человек, 143 человека были подняты на поверхность. Поиски восьмерых горняков продолжаются.

В Ростехнадзоре сообщили, что в настоящий момент расследуются обстоятельства ЧП.