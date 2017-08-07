Гендиректор «Связного» Евгений Давыдович может стать новым председателем правления Бинбанка, об этом сообщается в материалах кредитной организации.

Как стало известно, 7 августа кандидатуру Давыдовича одобрил совет директоров банка, теперь его кандидатуру должен утвердить Центробанк РФ.

Ранее Евгений Давыдович возглавлял банк «Связной», у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году, также он был председателем совета директоров банка «Лидер» и председателем правления украинского подразделения банка «Русский стандарт».

«Для повышения эффективности корпоративного управления мы приняли решение назначить опытного топ-менеджера извне. У Евгения Владимировича Давыдовича большой опыт руководства в банковском бизнесе. Приоритетными задачами нового руководителя будет формирование системы управления банка в соответствии с лучшими международными практиками, улучшение структуры баланса и повышение рейтингов», — рассказал председатель совета директоров Бинбанка Михаил Гуцериев. Сам Давыдович назвал свой переход в Бинбанк «новым вызовом в карьере».

«В «Связном» я получил огромный опыт управления розницей и уверен, что смогу применить полученные знания в Бинбанке», — передает его слова пресс-служба компании.

Свой пост в «Связном» Давыдович покинет 31 августа, имя нового руководителя компании объявят также в конце месяца.

Ранее Бинбанк возглавлял совладелец банка Михаил Шишханов. Он покинул пост председателя правления 28 мая этого года. По данным ЦБ РФ, Бинбанк входит в топ-30 крупнейших банков России.