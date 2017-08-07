Знаменитый французский ресторанный критик, автор гастрономического справочника «Го и Мийо» (Gault et Millau) Кристиан Мийо ушел из жизни в возрасте 88 лет. О смерти кулинарного писателя сообщили его коллеги.

Как передает ТАСС, Кристиана Мийо называли одним из создателей современной французской кухни и с его смертью завершилась целая эпоха в гастрономии Франции.

Кристиан Мийо и его коллега Анри Го выпустили справочник «Го и Мийо» в 1965 году, в нем были также сформулированы десять заповедей современной французской кухни. Авторы книги посещали до 400 ресторанов в год, где оттачивали свои знания и мастерство.