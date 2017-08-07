Перед игрой петербуржского клуба со «Спартаком» (матч 4-го тура чемпионата России, закончившийся со счетом 5:1) на бывшего нападающего «Зенита» Александра Панова напали болельщики его команды.

31.07.2017 ОТКРЫТИЕ АРЕНА!!! ВСЕХ КБ С ПОБЕДОЙ!!! МАТЧ БЫЛ СУПЕР!!! ЭМОЦИЙ МОРЕ!!! БЫК СРАЖЁН!!! СЛЕДУЮЩИЙ ЛЕВ!!! ВПЕРЁД СПАРТАК!!! pic.twitter.com/7fat6nvk5Y — Александр Панов (@hardcorer1975) July 31, 2017

Небольшая потасовка произошла у стадиона «Санкт-Петербург» накануне в воскресенье. Фанаты увидели спортсмена, одетого в красно-белое, и стали кидать в него монетами, выкрикивать оскорбления. Экс-нападающий «Зенита» на действия фанатов не отвечал, пишет «Спорт-Экспресс».

В день матча Панов прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике «Спартака».