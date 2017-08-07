Сотрудника Росгвардии, который был ранен в ходе перестрелки с членами банды ГТА в Мособлсуде, выпишут из больницы через месяц. Об этом в понедельник сообщил департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

В департаменте отметили, что медиками Главного военного клинического госпиталя Росгвардии раненому была проведена операция по репозиции костных обломков. При этом для полного восстановления работоспособности поврежденных суставов потребуется еще некоторое время.

«Его состояние оценивается как удовлетворительное, врачи проводят комплекс необходимых лечебных и терапевтических процедур. В лечебном учреждении сотрудник пробудет около месяца», — сообщили «Интерфаксу» в департаменте.

Там добавили, что к исполнению служебных обязанностей боец сможет приступить через полгода.

Спецназовец главного управления Росгвардии по Московской области получил ранение в ходе перестрелки в Мособлсуде 1 августа. Пятеро подсудимых по делу банды ГТА в лифте напали на двух конвоиров, завладели их оружием и избавились от наручников. Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в одном из залов судебных заседаний, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. Правоохранителями были застрелены трое бандитов: Мамадчонов, Мирзошарипов и Субханов. Еще двое членов банды ГТА — Хасанов и Гулямов — были ранены.