Торжественная церемония захоронения останков солдат, воевавших во время Великой Отечественной войны, состоялась в деревне Сяндеба Олонецкого района Карелии. Они участвовали в обороне Олонецкого района.

Поиски павших проводили в течение месяца молодежные отряды «Линия фронта» и «Патриот». Во время экспедиции были обнаружены останки восьми советских солдат. Имена двух из них удалось установить. Это Михаил и Владимир, они были уроженцами Москвы и Ленинграда.

В последний путь героев ВОВ проводили оружейным салютом.

Как сообщает ИА FlashNord, кроме представителей власти и общественных деятелей в церемонии участвовал настоятель прихода храма Смоленской иконы Божией Матери. Отец Михаил отслужил панихиду.