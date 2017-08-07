С начала года в Новгородской области более 300 га леса были повреждены из-за жизнедеятельности бобров. Больше всего пострадали Холмский, Солецкий, Волотовский, Шимский, Новгородский и Батецкий районы.

Подтопленные растения погибают в течение нескольких лет с последующим заболачиванием, страдают также сельскохозяйственные угодья. Ущерб, нанесенный грызунами, исчисляется миллионами рублей. В Центре защиты леса считают, что единственный способ решить проблему — начать отстреливать животных, пишет «Новгород.ру».

Однако в других регионах России с бобрами борются другими путями. Например, в июне в затопленных паводком районах Тюменской области были созданы патрули добровольцев для отпугивания бобров и ондатр. В Абатском и Викуловском районах жители деревень вместе со специалистами отделов ГО и ЧС забивали норы мешками и стреляли в воздух.

Бобры — это единственные животные, которые активно изменяют окружающую среду и приспосабливают ее под свои нужды. Например, сооружают сложные жилища и прорывают кормовые каналы.