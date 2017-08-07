Онлайн-сервис бронирования лекарств стал доступен в мобильном приложении «Яндекс.Здоровье», сообщает «Федеральное агентство новостей».

В приложении «Яндекс.Здоровье», специализирующемся на онлайн-консультациях с врачами, появился раздел «Лекарства», в котором пользователи смогут прочитать описание препаратов, узнать о противопоказаниях, аналогах, побочных действиях и многом другом.

Помимо этого, приложение позволяет заказывать нужные лекарства, которые будут доставлены в ближайшую аптеку.

Бронируются препараты сервиса «ЗдравСити» группы компаний «Протек», который объединяет 14 тыс. аптек по всей стране. Заказы «Яндекс» принимает на сумму от 500 рублей.

Ранее сервисы «Яндекс.Такси» и Uber объявили о том, что собираются объединить бизнесы по онлайн-перевозке в России и еще пяти странах, среди которых Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан и Грузия. Объединенный бизнес оценивается в $3,725 млрд.