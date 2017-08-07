На шахте «Мир» в Якутии, где в данный момент ведутся поисково-спасательные работы, существует угроза повторного прорыва и нового затопления.

RIAN_03165850 Рудник «Мир» группы компаний «Алроса» в Якутии Фото: РИА Новости RIAN_03165873 Сотрудники военизированной горноспасательной части у рудника «Мир» Фото: РИА Новости TASS_22504026_1 Алмазный карьер группы компаний «Алроса» «Мир», где произошел прорыв воды Фото: ТАСС/Михаил Почуев TASS_22497688 Сотрудники МЧС в штаб-квартире АК «Алроса» во время заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий подтопления Фото: ТАСС/Михаил Почуев TASS_22497799 Сотрудники МЧС во время спасательной операции Фото: ТАСС/Михаил Почуев TASS_22497721 Монитор камеры видеонаблюдения за шахтой Фото: ТАСС/Михаил Почуев TASS_22497952 Спасатели во время ликвидации последствий подтопления Фото: ТАСС/Михаил Почуев RIAN_03165876 Горнорабочие рудника «Мир» выходят из подъемника во время эвакуации на поверхность Фото: РИА Новости

Командир отряда быстрого реагирования Национального горноспасательного центра МЧС РФ Николай Мясников подчеркнул, что ситуация взята на контроль, несмотря на то что это крайне тяжело. Также он рассказал, что спасательные работы осложнены после схода воды из-за искореженных металлических конструкций и глиняной взвеси, которые необходимо разбирать вручную, сообщает ИА SakhaNews.

В настоящее время в шахте по шесть-восемь часов по пояс в воде постоянно работают группы спасателей по 60–80 человек. Кислорода в руднике достаточно, температура и газовая обстановка также в норме. Кроме того, спасатели устанавливают насосную систему по временной схеме, чтобы избежать накопления воды.