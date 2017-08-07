Существует угроза нового затопления шахты «Мир»
На шахте «Мир» в Якутии, где в данный момент ведутся поисково-спасательные работы, существует угроза повторного прорыва и нового затопления.
Командир отряда быстрого реагирования Национального горноспасательного центра МЧС РФ Николай Мясников подчеркнул, что ситуация взята на контроль, несмотря на то что это крайне тяжело. Также он рассказал, что спасательные работы осложнены после схода воды из-за искореженных металлических конструкций и глиняной взвеси, которые необходимо разбирать вручную, сообщает ИА SakhaNews.
В настоящее время в шахте по шесть-восемь часов по пояс в воде постоянно работают группы спасателей по 60–80 человек. Кислорода в руднике достаточно, температура и газовая обстановка также в норме. Кроме того, спасатели устанавливают насосную систему по временной схеме, чтобы избежать накопления воды.