Сочинца оштрафовали на 50 тыс. руб. за перепост карикатур с изображением танцующего Иисуса Христа в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщил адвокат Александр Попков.

Решение о штрафе 32-ленему жителю Сочи Виктору Ночевнову вынес мировой суд Центрального района города. Он был признан виновным в оскорблении чувств верующих.

Суд установил, что Ночевнов с 20 октября 2014 года по 31 августа 2015 года в канун христианских праздников опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» семь карикатур с изображением Иисуса Христа, в частности, висящего на турнике, танцующего на стадионе, изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец, пишет «Интерфакс». Согласно приговору, Ночевнов «подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства», в результате чего начал проявлять к ним агрессию и «противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям».

До вступления приговора в силу мужчину оставили под подпиской о невыезде. Подсудимый своей вины не признал, заявив, что не планировал никого оскорблять. Ночевнов также намерен обжаловать приговор. Карикатуры с его страницы удален, сообщает телеканал «360».