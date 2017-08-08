Сегодня в 11:30 Московский зоопарк покажет прямую трансляцию экскурсии, в ходе которой будет рассказано о животных, занесенных в Красную книгу.

«На экскурсии вы увидите животных, которых уже не осталось в дикой природе, познакомитесь с самой редкой кошкой и удивительными быками, которых удалось вернуть в места их исконного обитания», — говорится в сообщении зоопарка.

Московский зоопарк был открыт 12 февраля 1864 года и является одним из старейших зоопарков в Европе.

На сегодняшний день его коллекция насчитывает боле 1,1 тыс. видов животных.

Московский зоопарк также участвует в различных программах по разведению редких видов животных в неволе и изучению видов в дикой природе.