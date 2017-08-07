США пока не определились с ответными мерами на сокращение дипперсонала в РФ.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Я довел до сведения министра иностранных дел РФ, что мы пока не приняли решение по поводу того, каким будет наш ответ на запрос России отозвать американский дипломатический персонал», — цитирует Тиллерсона ТАСС.

Напомним, что, после того как конгресс США принял новый пакет санкций против банковского и нефтегазового сектора, МИД РФ заявил о необходимости сокращения персонала американского посольства и генеральных консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до соответствия с количеством российских дипломатов в США, то есть до 455 человек.