Грузинские власти выясняют местонахождение бывшего президента страны Михаила Саакашвили, соответствующий запрос поступил в окружную прокуратуру в Варшаве в понедельник.

«В понедельник в прокуратуру поступил запрос министерства юстиции Грузии, пребывает ли Михаил Саакашвили на территории Польши», — приводит «РИА Новости» слова представителя надзорного органа. Ранее о том, что экс-президент Грузии приехал в Польшу, сообщила депутат Малгожата Гощевская. Сам политик рассказал, что прибыл в Варшаву из США.

В Грузии бывший президент является фигурантом нескольких уголовных дел.