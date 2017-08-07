Спасательным службам удалось локализовать лесной пожар, бушующий под Судаком. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 50 га, сообщили в главном управлении МЧС по Крыму.

Подразделения спасательной службы постепенно покидают район происшествия, но работы по ликвидации последствий по-прежнему продолжаются.

Как сообщает ИА «Крыминформ», с огнем ведут борьбу 486 человек и 55 единиц спецтехники. В операции участвуют, в частности, вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за возгорания автомобиля «УАЗ». Огонь быстро распространился по сухой траве. Ранее «Известия» писали о том, что тушение осложняет скалистая местность.

Жертв и пострадавших среди населения удалось избежать.