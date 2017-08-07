Под Архангельском автомобиль въехал в колодец, а затем перевернулся. ДТП произошло на 45-м км трассы Нефтебаза–Ижма–Лапоминка–Патракеевка.

Водитель Suzuki не справился с управлением и съехал на обочину. Там легковушка угодила в открытый колодец и перевернулась, сообщает News29.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Кроме водителя в салоне находился пассажир. Они оба получили травмы различной степени тяжести и сейчас госпитализированы.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.