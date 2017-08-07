Задержан второй подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко
Задержан второй подозреваемый в убийстве борца-чемпиона Юрия Власко на побережье Байкала.
Об этом заявило региональное управление Следственного комитета.
Убийство совершили два ранее судимых жителя Улан-Удэ, 29 и 33 лет, говорится на сайте ведомства.
Напомним, что Власко привез на побережье Байкала своих друзей, чтобы показать им природу. Позже у спортсменов возникла ссора с местными жителями, которая переросла в массовую драку. Власко ударили ножом в грудь и нанесли не менее семи ударов железной арматурой по голове, отчего тот скончался на месте.
СК Республики Бурятии продолжает расследование уголовного дела.