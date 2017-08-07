Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на автозаправке в городе Новоалтайска, в результате которого пострадали три человека, еще один скончался в медучреждении. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, ЧП произошло накануне на ГЗС «Газойл», в результате чего произошла утечка пропана. Газ распространился за пределы авозаправки и дошел до территории летнего кафе «Алтай». Отмечается, что вблизи заведения были открытые источники огня, после чего загорелась беседка кафе. В момент возгорания покинуть заведение смогли не все. В результате пожара пострадавшие получили многочисленные ожоги, двое потерпевших находятся в состоянии средней степени тяжести, передает altapress.ru.

Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону. Выясняются все обстоятельства произошедшего.