Эксперты предложили уточнить в российском законодательстве формулировку «опасные и высокоопасные отходы» (I и II класс опасности). Об этом сообщает пресс-служба Открытого правительства.

Как отмечают в рабочей группе по экологии и природопользованию Экспертного совета при правительстве РФ, данная формулировка, предусмотренная Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», не распространяется на радиоактивные, биологические, медицинские отходы и вещества, которые разрушают озоновый слой.

Также эксперты предложили использовать систему ЭРА-ГЛОНАСС при обращении не только с отходами производства и потребления, но и с радиоактивными, биологическими, медицинскими и веществами, которые разрушают озоновый слой.

В частности, эксперты считают, что установка аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС должна быть обязательным требованием при получении лицензии для сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I и IV классов опасности.

Экспертное заключение было направлено министру РФ по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по обеспечению безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь с чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами. Они должны предусматривать использование информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС.