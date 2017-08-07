Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах кредитной организации занять позицию одной из самых конкурентных цифровых компаний мира в 2018 году. Об этом председатель правления банка заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

«То, чем мы сейчас занимаемся, — это перевод полностью всего банка в цифру. Мы 2,5 года назад начали создание новой платформы, гибкой платформы... Если будет всё удачно и в 2018 году мы закончим создание платформы, думаю, что мы будем одной из самых конкурентных компаний на мировом рынке цифровых компаний», — цитирует Германа Грефа пресс-служба Кремля.

Как пояснил глава Сбербанка, такая платформа будет обладать большой гибкостью, позволит выводить выводить новые продукты на рынок в течение недель и серьезно увеличит скорость и качество работы организации. Помимо Сбербанка, разработкой подобной платформы занимается испанский банк BBVA.