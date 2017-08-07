В Калининграде через Верхнее озеро протянут канат. Он необходим для акробатических трюков, которые будут показывать в День физкультурника, 12 августа.

Длина каната – 65–70 м. На нем будут выступать слэклайнеры — спортсмены, которые выполняют различные трюки на натянутых стропах. Организаторы праздника обещают, что в этот день над озером развернется целое представление, передает «Клопс.Ru».

Слэклайн — это вид спорта, который стремительно развивается в России в последние годы. Спортсмены выполняют различные технические и акробатические элементы, балансируя на жестко натянутой динамической стропе шириной от 1,5–5 см.