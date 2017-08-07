25-летний бывший охранник исправительной колонии № 4 УФСИН России по Магаданской области обвиняется в передаче семи мобильных телефонов, запрещенных в исправительном учреждении, заключенным. За превышение должностных полномочий ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что в период с августа по ноябрь 2016 года, будучи в сговоре с отбывающим наказание мужчиной, он пронес на территорию колонии и передал для дальнейшей реализации семь мобильных телефонов. Как сообщает ИА MagadanMedia, в результате его незаконных действий нарушены установленный внутренний распорядок учреждения, порядок содержания осужденных, а также охраняемые законом интересы общества и государства.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой магаданской области. Сейчас его копии направлены обвиняемому и защитнику, после чего уголовное дело с достаточным объемом доказательств отправят в Магаданский городской суд.