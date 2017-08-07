Внук вице-премьера Азербайджана Али Гасанова — Наиль Аллахвердиев арестован в связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП), в результате которого погибли два человека и еще двое пострадали. Об этом сообщили в МВД и Генпрокуратуре страны.

Как отмечается в сообщении ведомств, в настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения, приведшем к гибели людей и побегу с места происшествия.

«3 августа на территории Наримановского района Баку было зафиксировано крупное ДТП с участием автомобиля Mercedes Gelandewagen, в результате которого погибли два человека, еще двое получили травмы. Во время изучения записей камер видеонаблюдения было подтверждено, что за рулем автомобиля Mercedes находился житель города Баку Наиль Эльман оглу Аллахвердиев 1994 года рождения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд избрал меру пресечения в отношении 23-летнего молодого человека в виде лишения свободы на четыре месяца.

Следователи установили, что Аллахвердиев устроил гонки с одним из автомобилей на оживленной трассе столицы Азербайджана, что и привело к ДТП. Второй участник гонок также арестован.

«В отношении государственных чиновников и членов их cемей, игнорирующих требования главы государства, демонстрирующих своим поведением откровенное неуважение к обществу, грубо нарушающих законы и порядок, будут приниматься самые жесткие меры в соответствии с законодательством», — отметили в МВД.